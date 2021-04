Halo 5 se convierte en un juego de carreras con este genial easter egg

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Es bien sabido que, en ocasiones, los desarrolladores esconden detalles curiosos en sus juegos con la esperanza de que los jugadores los descubran en algún momento. Los fans encuentran varios de ellos poco después del lanzamiento de los títulos; sin embargo, algunos easter eggs permanecen ocultos por años.

Claro ejemplo es un secreto de Halo 5: Guardians que se descubrió después de 6 años de su lanzamiento original. El detalle pasó desapercibido para la comunidad por todo este tiempo, pero gracias a un desarrollador por fin salió a la luz.

Por medio de su cuenta de Twitter, el creativo Jan Willem Nijman invitó a otros desarrolladores a compartir el mejor easter egg de alguno de sus juegos. Fue así que Patrick Wren, diseñador de 343 Industries, reveló que Halo 5 esconde una divertida sorpresa.

Wren reveló que hay un secreto de Halo 5 que se ha mantenido en las sombras por años. El creativo aseguró que la misión Evacuación esconde una peculiar carrera en los vehículos conocidos como Mongoose.

El desarrollador explicó que hay un requisito para acceder a este easter egg: 4 jugadores deben participar en el modo cooperativo en dicha misión. La carrera fue planeada como una competencia real, así que el ganador se lleva como premio armamento especial.

Como imaginas, esto llamó la atención de los fans de la franquicia, quienes no perdieron el tiempo y siguieron la pista para disfrutar por primera vez la carrera. La tarea no fue sencilla, pues tras días de búsqueda por fin pudieron dar con el secreto.

Esto fue posible ya que Wren ayudó a algunos jugadores quienes intentaban encontrar el easter egg durante una transmisión en vivo. Si te preguntas cómo se puede disfrutar la carrera, basta con quedarse parado frente a una puerta especifica del mapa durante 117 segundos. Abajo te dejo un video que muestra el proceso:

Four Spartans begin at the station

To seek Evacuation sensation

To race out of the gate

Simply stand there and wait

A duration of his designation