Sea of Stars muestra sus combates y su mundo en nuevos avances

Sabotage Studio anunció Sea of Stars a inicios de 2020. La compañía captó de inmediato la atención de los jugadores, pues su nuevo proyecto se inspira en RPG clásicos como Chrono Trigger. De hecho, el título contará con música Yasunori Mitsuda, célebre compositor conocido por los fans del género.

La desarrolladora confirmó que Sea of Stars debutará hasta el próximo año, así que por ahora no conocemos su fecha de lanzamiento ni las plataformas a las que llegará. Sabotage Studio sabe que su proyecto emociona a muchos, por lo que no se ha olvidado de compartir nueva información.

El estudio ha liberado poco a poco nuevos avances de Sea of Stars, lo que nos permite conocer un poco más de su mundo, sus combates y sus personajes.

Sea of Stars luce increíble en sus recientes trailers

Con los nuevos avances de Sea of Stars, Sabotage Studio ha dejado más que claro que su meta es rendir un tributo a los títulos clásicos de rol. En caso de que no lo recuerdes, el juego se inspirará en los mejores exponentes del género de la década de los 90.

Sea of Stars nos presentará a Valere y Zale, jóvenes guerreros que se entrenarán para detener a The Fleshmancer, el villano de esta aventura. En los nuevos trailers podemos darle un vistazo a un combate contra Wyrd, un robot de entrenamiento.

Asimismo, se muestra el atractivo estilo visual que tendrán el título para algunas de sus escenas especiales, que podremos disfrutar con animaciones. La compañía también nos ofreció un adelanto a unas de las zonas que exploraremos en esta aventura. Abajo puedes ver los videos:

“Sea of Stars es un RPG por turnos inspirado en los clásicos. Cuenta la historia de 2 Children of the Solstic que combinarán los poderes del sol y la luna para llevar a cabo la Magia del Eclipse, la única fuerza capaz de defender de las monstruosas creaciones del malvado alquimista conocido como The Fleshmancer”, dice su descripción.

Sea of Stars llegará en 2022 a consolas por anunciar y a PC. Busca más noticias sobre el RPG de Sabotage Studio en este enlace.