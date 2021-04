Monster Hunter Rise: ¡Ítems gratis para todos los jugadores!

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Como pudiste leer en LEVEL UP, Monster Hunter Rise superó las 5 millones de copias vendidas durante su primera semana. Con motivo de lo anterior, Capcom está regalando varios ítems a todos los jugadores. El paquete de elementos gratuitos se llama Kamura Pack 1 e incluye muchos consumibles y varios ítems que te ayudarán en las cacerías.

El paquete Kamura Pack 1 contiene lo siguiente:

El paquete fue anunciado por medio de la cuenta de Twitter oficial de Monster Hunter Rise:

First week numbers are in: #MHRise has shipped over 5 million units worldwide!



As a token of our gratitude, we're giving out a Commemorative Item Pack. ❤️

Check in with Senri the Mailman to claim your Kamura Pack 1. 💌 pic.twitter.com/1NlCFvAylO