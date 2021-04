¿Extrañas Castlevania? Te va a interesar este indie

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Una de las sagas clásicas que más extrañan los videojugadores es, sin duda, Castlevania. La saga de Konami fue abandonada desde hace tiempo y los últimos juegos que salieron al mercado fueron compilaciones o títulos muy alejados del estilo original. Como suele ocurrir últimamente, los indies son los que salen al quite. Este es el caso de The Skylia Prophecy, juego desarrollado y publicado por el estudio 7 Raven Studios y que saldrá el 23 de abril para Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4.

En The Skylia Prophecy jugaremos como Mirenia, una chica de 18 años en busca de la redención. Después de liberar un poder maligno cuando era adolescente, ahora se dirige a Tirkin Fortress para realizar un hechizo que podrá eliminarlo.

Como te comentamos, The Skylia Prophecy es un RPG de acción altamente inspirado en los Castlevania de corte clásico, situado en un mundo de fantasía medieval. En esta aventura, exploraremos ciudades, calabozos antiguos y pelearemos con hordas de no muertos. En el camino, conoceremos gente a la que podremos ayudar y nos dará ítems a cambio que nos harán el juego más sencillo.

Los desarrolladores mencionan que el título también toma elementos de los juegos tipo Souls y que tendrá una dificultad elevada pero justa. Además, The Skylia Prophecy estará repleto de jefes poderosos y acertijos basados en la exploración.

Te dejamos el trailer a continuación:

