¡Subirse al robot sí deja! película de Evangelion genera millones en taquilla

Han pasado 9 años desde el estreno de la tercera parte del Rebuild of Evangelion y 14 años desde el inicio del ambicioso proyecto para reimaginar uno de los animes más influyentes de todos los tiempos. Hoy, tras el estreno de Evangelion 3.1+1.0 Thrice Upon a Time en Japón, el Rebuild of Evangelion finalmente está completo y parece que todo el sacrificio valió la pena para Anno y para Estudio Khara.

Subirse al maldito robot sí que deja dinero

En la primera semana del lanzamiento de Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time en Japón, el 8 de marzo de 2021, la película recaudó ¥3,300 millones JPY. Hoy, la película ya superó en taquilla a las 3 anteriores y recaudó más de ¥7,420 millones JPY, una cifra cercana a $68 millones USD.

Sin embargo, Evangelion: 3.0+1.0 no sólo está teniendo un gran desempeño en taquilla, sino que también está recibiendo mejores críticas que sus predecesoras, sobre todo que la muy criticada 3.0 You Can (Not) Redo. Muchos opinan que, al rehacer la serie, Hideki Anno pudo mejorar mucho la calidad visual, pero esto fue a costa de la calidad narrativa. Sin embargo, todo apunta a que la conclusión del rebuild es más que satisfactorio.

Durante un evento de prensa de Evangelion 3.0+1.0, hosteado por Megumi Ogata, actriz que da voz a Shinji Ikari, Hideki Anno habló sobre el éxito en taquilla de la película y aprovechó para destruir las teorías de los fans con respecto a la naturaleza de los Eva. Anno comentó que está “realmente agradecido porque con un anime de robots de nicho como este podamos apuntar a los ¥10,000 millones JPY”.

Aunque aún no hay fecha para un lanzamiento oficial en América esperemos poder verla en algún momento del 2021.

Y tú ¿qué opinas del Rebuild of Evangelion? ¿Shinji por fin podrá descansar o crees que vuelvan a hacerlo subirse al maldito robot? Déjanos tu opinión y sigue al pendiente de todas las noticias aquí en LEVEL UP.