Call of Duty: Mobile recibirá una pistola muy popular en su temporada 3

La temporada número 3 de Call of Duty: Mobile llegará el próximo 17 de abril y, como suele suceder, también debutarán nuevos elementos cosméticos, armas y mapas. De esta manera, Activision mostró un adelanto de la nueva pistola que estará disponible en el free-to-play.

A través de la cuenta oficial de Twitter del videojuego, se mostró la silueta de la pistola que debutará en la nueva temporada. Sin embargo, no se reveló el nombre de esta arma, pero los fanáticos no tardaron demasiado en descubrir que posiblemente sea la Renetti de la serie Modern Warfare.

Dicha pistola es sumamente popular en Call of Duty: Modern Warfare de 2019, pues permite asesinar a los jugadores con solo 3 disparos a distancias cortas. Además, incluye un cargador de 15 balas, por lo que es bastante útil para enfrentamientos rápidos.

Sin embargo, debemos considerar que existe la posibilidad de que las estadísticas de la pistola cambien para Call of Duty: Mobile. Además, y al momento de escribir estas líneas, TiMi Studios no ha confirmado que, efectivamente, se trate de la Renetti.

🆕A new pistol is making its way to the next season!

❓Can you guess what it is?



🔜Coming soon to #CODMobile! pic.twitter.com/OtIdZ6nnnx