Veterano de Call of Duty anuncia su salida de Raven Software

Call of Duty es una franquicia enorme y muchas personas han trabajado en ella. Dicho esto, pocos han seguido con ella por más de una década. Por esta razón llama la atención que un veterano de la franquicia anunció su salida de Raven Software.

En Twitter, Ryan Burnett, quien trabajó por 14 años en Raven Software, anunció que tomó la decisión de abandonar al estudio. Es por esto que el pasado 9 de abril fue su último día como miembro del equipo de desarrollo que apoya al desarrollo de Call of Duty.

“Después de 14 años en Raven Software/Activision decidí moverme a una nueva aventura. Hoy es mi último día. Los extrañaré a todos en Raven Software y Activison. Gracias por todo el apoyo, trabajo duro y resiliencia a lo largo de los años. Siempre estaré agradecido por las oportunidades que recibí. La mejor suerte para todos”.

After 14 years at RVN/ATVI I have decided to move onto another adventure; today is my last day. I will miss everyone at RVN & ATVI. Thanks for all of the support, hard work and resilience over the years. I will forever be grateful for the opportunities I had. Best of luck to all.