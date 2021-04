¡Lo que necesitabas para ser feliz! Un juego de hacer twerking con Lil Nas X

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

En el pasado ya disfrutamos de experiencias rítmicas como Guitar Hero y Just Dance. Ahora, el popular rapero Lil Nas X dio un golpe a la mesa y nos presenta Twerk Hero, un divertido videojuego donde deberemos hacer twerking como si no hubiera un mañana. Y no, no es una broma.

Básicamente, los jugadores tienen que destruir las flechas que aparecen en la pantalla utilizando el "bote" del músico y, claro está, es una experiencia tan divertida y absurda como suena.

Twerk Hero, desarrollado por el estudio Roni Games, solamente tiene 4 niveles inspirados en el controversial video musical de Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X. Eso sí, cada escenario es más difícil que el anterior y, pese a que los controles son bastante simples, conseguir una puntuación perfecta en las etapas finales es una tarea complicada.

Si te llamó la atención, algo que sería sumamente normal, te gustará saber que puedes jugar este curioso título en el navegador web de tu PC o dispositivo móvil desde el sitio web oficial.

MY NEW GAME “TWERK HERO” IS OUT NOW! CAN U MAKE IT THROUGH ALL LEVELS?! pic.twitter.com/Juhr1jiZx4 — nope 🏹 (@LilNasX) April 7, 2021

