¿El fin se acerca? Reportan problemas para descargar actualizaciones en juegos de PS3

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El tiempo pasó muy rápido y lo que hace más de 10 años veíamos como lejano, ahora está frente a nosotros, y este verano pondrá a los usuarios de PlayStation con el primer cierre de una plataforma digital, en esta ocasión para PS3, PSP y PS Vita. Sin embargo, los problemas parecen presentarse por anticipado y así como recién hubo dificultades para adquirir y descargar juegos, se reporta que también está pasando lo mismo con parches y actualizaciones en PS3.

El cierre de la PS Store ha generado problemas para usuarios de PS3

Luego de que se confirmara que la PlayStation Store dejará de funcionar a partir del 2 de julio de 2021 en PlayStation 3 y PSP, mientras que en PlayStation Vita, dejará de hacerlo el 27 de agosto de este año, muchos jugadores que cuentan con alguna de estas consolas, en su mayoría el PS3, se acordaron de los juegos que tienen en ella y decidieron investigar el estado actual que guardan en materia de conexión y respuesta del servidor. De acuerdo con una lista realizada en PSN Profiles que se ha ido actualizando desde inicios de abril, algunos juegos de PS3 no pudieron establecer una conexión con su respectivo servidor y por ende no pudieron actualizarse o recibir parches necesarios para mejorar la experiencia de juego.

En ese sentido, algunos casos reportados son los de Castlevania: Lords of Shadow, Gran Turismo 5, Just Cause 2, SoulCalibur IV y Street Fighter III 3rd Strike Online Edition y en los casos en que aplica, el problema se presentó en formato físico y digital. Sin embargo, los mismos reportes y participación de la comunidad, refieren que el problema se encuentra en las bases de datos de los servidores y no es que PlayStation haya tirado del cordón antes de tiempo, de hecho, poco a poco se ha ido confirmando que los parches, actualizaciones y DLC han vuelto a estar disponibles para descarga.

Hasta el momento, podemos confirmar que conexión y descargas funcionan bien

En cuanto supimos de la noticia, probamos con algunos juegos en formato físico y digital en un PS3 y de acuerdo con nuestra experiencia, podemos confirmar que no se presentó problema alguno para entablar conexión, checar actualizaciones y descargarlas.

Pese a que todavía hay tiempo y PlayStation confirmó que todo el contenido adquirido se podrá descargar una vez que cierre la PS Store para PS3, te sugerimos no confiarte y en cuanto tengas un tiempo libre procedas a revisar tu librería de juegos y los actualices para que tengas las versiones finales. También es preciso tomar en cuenta que el anuncio del cierre pudo generar un aumento en la actividad de los servidores, provocando cierta saturación, además es conocido que la PS Store para PS3 nunca tuvo un rendimiento grandioso, por lo que habrá que ser paciente si se presentan situaciones de este tipo antes de verano de este año.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente