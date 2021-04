PlayStation 5 recibirá estas nuevas funciones en su próximo update

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Sony prepara diversas novedades para PlayStation 5 que estarán disponibles muy pronto, pues la compañía confirmó que la próxima actualización para su consola ya viene en camino. Los jugadores podrán descargarla a partir de mañana y disfrutar de algunas funciones nuevas.

Hay buenas noticias para los usuarios del sistema, pues por fin tendrán una opción más para administrar y expandir el almacenamiento de PlayStation 5. Antes de seguir, es importante aclarar que el soporte para unidades M.2 todavía no estará disponible, pero Sony ya trabaja en ello.

Por otro lado, la actualización también llegará con llamativas funciones sociales y algunas mejoras para la PlayStation App. Por medio del blog oficial de PlayStation, Sony detalló el contenido de la actualización.

Sony anunció que, a partir de mañana, será posible almacenar juegos de PlayStation 5 en unidades USB externas que sean compatibles. De esta forma, los usuarios podrán transferir títulos desde su consola a las unidades externas y viceversa.

De acuerdo con Sony, el proceso de instalar juegos de PlayStation 5 desde una unidad USB es más rápido que volver a descargarlos o copiarlos desde un disco. La compañía también aclaró que los juegos no se pueden disfrutar desde una USB, ya que fueron diseñados para aprovechar el SSD interno de la consola.

Otro detalle importante es que los juegos no se podrán descargar directamente a una USB, por lo que primero será necesario tenerlos en el SSD de la consola para posteriormente transferirlos. Los títulos que se transfieran o copie al SSD se actualizarán de forma automática cuando lo requieran.

“Además, pueden seleccionar los modos de juego que desean instalar (como la campaña o el multijugador) para determinados títulos que admitan esta opción”, explicó Sony.

