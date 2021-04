¿Un nuevo Jak and Daxter viene en camino? Naughty Dog lo revela

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Jak and Daxter es una de las series icónicas de PlayStation que ha estado ausente por bastantes años. La comunidad espera que Naughty Dog reviva en algún momento la franquicia y lance una nueva entrega en esta generación.

Sabemos que el estudio está ocupado en varios proyectos, así que los fans tiene esperanzas de que uno de ellos sea una nueva aventura de Jak and Daxter. Evan Wells, copresidente del estudio, habló recientemente sobre la saga y reconoció su importancia.

El creativo sabe que la serie aún tiene muchos fans que esperan noticias y anuncios sobre ella, así que decidió hablar sobre lo que ocurrirá con Jak and Daxter. Desafortunadamente, el futuro de la saga no luce prometedor al menos por ahora.

Naughty Dog no trabaja en un nuevo Jak and Daxter

Durante una conversación con Ted Price, miembro de Insomniac Games, Wells reconoció que de forma continua reciben peticiones para el regreso de Jak and Daxter. Así que el creativo agradeció a la comunidad por su interés en la franquicia.

Sin embargo, Wells acabó con las esperanzas de los jugadores que esperan ver una nueva entrega de la serie próximamente. El directivo declaró que Naughty Dog no trabaja por ahora en un título de la franquicia.

“La gente ha estado twitteado todos los días: 'Quiero un nuevo Jak and Daxter , quiero un nuevo Jak and Daxter ', y no son simples tweets de 280 caracteres, tienen memes con Photoshop (…) Y odio decírselo, no tenemos un Jak and Daxter en desarrollo en este momento", declaró Wells.

A pesar de lo anterior, el copresidente de Naughty Dog no cerró del todo las puertas a un posible regreso de la serie. Wells se mostró interesado en lo que está haciendo Insomniac Games con Ratchet & Clank, por lo que no descarta hacer algo similar.

“Todavía amamos a los personajes y veo lo que ustedes [en Insomniac] están haciendo con Ratchet y eso me genera ganas de que lo hiciéramos, y podríamos tener uno en desarrollo, porque todavía hay mucho amor por Jak and Daxter en el estudio”, concluyó Wells.

Naughty Dog prepara varios proyectos no anunciados

En días recientes han salido a la luz reportes sobre los próximos proyectos de Naughty Dog. Se dice que el estudio trabaja en un remake del primer The Last of Us para PlayStation 5. Además, parece que prepara un título o una experiencia multijugador, probablemente para The Last of Us: Part II.

Por otro lado, también se menciona que la compañía hará un nuevo Uncharted. Según los detalles, la nueva entrega ya está en desarrollo y Naughty Dog recibió por un tiempo la ayuda de miembros de Bend Studio.

