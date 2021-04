Podrás decirle a Alexa que descargue tus juegos de Xbox Game Pass a tu consola

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Microsoft y Amazon anunciaron que Alexa tendrá una nueva función, pues ahora podrás decirle que descargue cualquier juego de la librería de Xbox Game Pass a tu consola y ella lo hará en el momento. Solo deberás tener vinculado cualquier dispositivo que tengas con la IA de Alexa a tu Xbox.

Como mencionamos, esto es compatible con cualquier dispositivo de Amazon que cuente con Alexa, como sus bocinas Echo, audífonos Echo o automóviles con la tecnología de Echo y Alexa.

Amazon is launching Alexa and Xbox Game Pass integration today. You can now ask any Alexa device to install a game from Xbox Game Pass, or find out what games are popular or leaving the service soon. Details here: https://t.co/wmABK8CPIh pic.twitter.com/lLENVp0bAx