¡Diles adiós! Ubisoft anuncia el cierre de los servidores en varios de sus juegos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

No todo es para siempre, al menos no para algunos de nuestros juegos favoritos, ya que Ubisoft anunció que cerrará los servidores de varios de sus títulos pertenecientes a franquicias importantes como Rainbow Six, Assassin 's Creed y Far Cry, entre otras.

Entérate: Checa el mejor contenido de gaming que te trae Solar Power

La compañía informó que esta medida terminará con los servicios online y otras funciones de red (como noticias, estadísticas y recompensas con Ubisoft Connect) para varios de sus juegos clásicos. Pero no te preocupes, al menos las opciones de juego en solitario seguirán funcionando sin problema.

Aquí puedes conocer la lista completa de juegos que se despedirán de sus funciones online el 1 de junio:

PC - Assassin's Creed 2

PC - Prince of Persia: Forgotten Sands

PC - Far Cry 2

PC - Anno 1404

PC - Might & Magic – Clash of Heroes

PC - Splinter Cell Conviction

PC - The Settlers 7

PC - Might & Magic X - Legacy

Sin fecha exacta, pero también para este año:

PC/X360/PS3 - Ghost Recon Future Soldier

PC/PS2/XB - Rainbow Six Lockdown

PC/X360/PS3/X1 - Rainbow Six Vegas 2

PC/X360/PS3/PSP - Rainbow Six Vegas

Cabe mencionar que la mayoría de los juegos en la lista tienen más de 10 años desde su lanzamiento, por lo que no sorprende esta medida.

Ya llegaron las playeras oficiales de LEVEL UP - CONSIGUE LA TUYA AQUÍ

Seguiremos pendientes para conocer si Ubisoft hace alguna actualización de estas listas para compartirlas contigo a la brevedad posible.

¿Te afectará la medida en alguno de estos títulos? Platícanos en los comentarios.

Sigue pendiente de noticias relacionadas con Ubisoft aquí.

Fuente