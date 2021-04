Muy pronto, Nintendo tendrá un nuevo evento enfocado en indies para Switch

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

¿Sentías que llevábamos un buen rato sin saber de próximos lanzamientos para Nintendo Switch? Si dijiste que sí, te tenemos una buena noticia: Nintendo prepara un nuevo evento enfocado en próximos indies para Nintendo Switch.

Por medio de redes sociales, Nintendo informó que el próximo miércoles, 14 de abril, se llevará a cabo un nuevo evento enfocado en lanzamientos independientes. Este evento durará 20 minutos y estará lleno de noticias.

El evento comenzará a las 11:00 AM, hora de la Ciudad de México. Como es costumbre, tendrá una transmisión que podrás seguir desde los canales oficiales de Nintendo en YouTube y Twitch.

