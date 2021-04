¿Qué? Ryu y Chun-Li se harán Power Rangers y se unirán a Battle for the Grid

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El estudio nWay quiere que Power Rangers: Battle for the Grid no solo sea atractivo para los fans de la franquicia, pues también busca que llegue a más fans de los títulos de pelea. Por tal motivo, preparó una colaboración con Capcom para llevar a personajes de Street Fighter al roster de su título.

Por más raro que parezca, Ryu y Chun-Li se convertirán en Power Rangers y llegarán pronto a Power Rangers: Battle for the Grid como DLC. Los icónicos personajes se unirán al juego con atuendos especiales que fueron diseñados por ambos estudios.

Por otro lado, nWay confirmó que una nueva edición de Power Rangers: Battle for the Grid viene en camino. Se trata de un paquete que incluirá el juego base y diverso contenido adicional, incluyendo el DLC de Street Fighter.

Power Rangers: Battle for the Grid recibirá contenido de Street Fighter

El paquete de contenido de Street Fighter estará disponible en Power Rangers: Battle for the Grid a partir del próximo 25 de mayo. Se trata de un DLC de pago que se ofrecerá por $12.50 USD. A cambio, los jugadores recibirán a Ryu, Chun-Li y atuendos que se revelarán posteriormente.

Los peleadores también se podrán adquirir por separado a cambio de $5.99 USD cada uno. De acuerdo con los detalles, esta colaboración se remonta a cuando Yoshinori Ono todavía era el encargado de Street Fighter.

El creativo se reunió con desarrolladores de nWay y confesó que era un gran fan de Power Rangers. Ono afirmó en ese entonces que quería ver a Ryu y Chun-Li con trajes de la saga. Fue así que ambas compañías trabajaron en los atuendos únicos para los peleadores.

¿Quieres ver cómo luce esta inesperada colaboración? A continuación te dejo un trailer que muestra a Ryu y Chun-Li en Power Rangers: Battle for the Grid:

Power Rangers: Battle for the Grid tendrá una nueva edición

nWay aprovechó la oportunidad para también anunciar una nueva edición de su juego. Power Rangers: Battle for the Grid - Super Edition se lanzará en formato digital el 25 de mayo, y sus copias físicas llegarán en algún momento de julio.

Dicho paquete dará acceso al título base, los 3 pases de temporada ya existentes, el DLC de Street Fighter y a 4 atuendos extras. Los jugadores que ya tengan el título en su colección podrán actualizar a la Super Edition. Por ahora no se ha confirmado el precio de este lanzamiento ni el de su actualización.

Power Rangers: Battle for the Grid ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Busca más noticias sobre él en esta página.

