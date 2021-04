¡Juguetes de Mario, Zelda y más series de Nintendo llegan a Burger King en México!

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hace poco te contamos que en Burger King de varias partes del mundo se comenzaron a repartir juguetes basados en personajes y licencias de Nintendo. Si mueres por tenerlos, debes saber que ya llegaron a las sucursales de México.

Lo que pasa es que Burger King informó que, desde hoy y hasta el 30 de mayo, ofrecerá los juguetes de Nintendo. Para conseguir alguno de estos juguetes simplemente deberás comprar uno de los combos King Jr.

Entre los juguetes que encontrarás en Burger King se encuentran figuras de The Legend of Zelda: Link’s Awakening; Animal Crossing: New Horizons; Mario Kart 8 Deluxe; Luigi’s Mansion 3; Super Mario Maker 2 y Splatoon 2. Como puedes ver, hay variedad y están basados en diferentes franquicias de Nintendo.

Puedes ver los juguetes a continuación:

Burger King rifará consolas Nintendo Switch

Como si esto no fuera suficiente para atraer a fans de Nintendo, Burger King preparó algo más. Lo que pasa es que anunció que rifará 20 consolas Nintendo Switch entre sus consumidores.

Para participar en la rifa, lo que tienes que hacer es una compra mayor a $100 MXN en Burger King, ya sea en un restaurante o desde la aplicación para móviles de la cadena. Las compras se deben realizar entre el 12 de abril y el 12 de mayo.

Una vez que adquieras el producto, simplemente tendrás que registrar tu ticket en www.burgerkingteponeeljuego.com.mx. Con esto hecho sólo queda esperar para descubrir si eres uno de los afortunados ganadores.

“Para nosotros en Burger King siempre ha sido una misión brindar una gran experiencia a nuestros invitados, ya sea con innovaciones en nuestro menú o con alianzas con marcas como Nintendo que, sin duda, dibujarán una sonrisa en cada uno de ellos,” señaló Guillermo Hermosillo, director de marketing de Burger King México. “En este tiempo en que aún debemos mantenernos en casa, ya sea trabajando o estudiando, sabemos que los videojuegos son un gran pasatiempo para los niños”.

Y a ti, ¿qué te parecieron estos juguetes? ¿Vas a buscar la colección completa? Cuéntanos en los comentarios.

