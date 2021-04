Cuphead tendrá su exposición en un museo de Australia

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Nos llegan interesantes noticias desde Melbourne, Australia, ya que se anunció que la famosa franquicia Cuphead contará con una impresionante exposición animada en un museo de la ciudad durante toda una década.

Es el ACMI (Australian Centre for the Moving Image) de Melbourne, el que acogerá la exposición, y según el estudio desarrollador del juego, Studio MDHR, incluirá unos modelos impresos en 3D que utilizarán iluminación estroboscópica para dar la impresión de que los mismos están animados.

¿Quieres darte una idea de cómo luce esta exposición de Cuphead? Aquí lo puedes ver:

A marvel of the modern age!! We're thrilled to share this first-ever look at the Cuphead museum exhibit in motion.



Housed at @ACMI in Melbourne for the next decade, this 3D-printed Zoetrope contains over 100 individual models that "animate" with the help of strobing light! pic.twitter.com/tjRXhasL8o