¡Corre! Este fin de semana hay doble XP en Call of Duty: Warzone

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Este fin de semana los jugadores de Call of Duty: Warzone y Call of Duty Black Ops: Cold War recibirán un evento de triple-doble XP, lo que significa que podrás tener doble experiencia en 3 aspectos específicos; XP normal, XP del Pase de Batalla y XP en tus armas.

Recordemos que este evento está ligado a la segunda temporada de Call of Duty Black Ops: Cold War, y termina este 21 de abril. Así que si lo que quieres es mejorar tu progreso y armas en el juego, deberás estar al pendiente de este fin de semana de triple-doble XP que estará disponible del 16 de abril al 19 para Warzone y Black Ops: Cold War.

La tercera temporada de Warzone dará inicio este 22 de abril, en donde por fin podremos ver el tan esperado evento nuclear del juego. Igualmente, el mapa de Verdansk recibirá un rediseño con el fin de tener un look más apegado a los 80, asemejándose a lo que vemos en Call of Duty Black Ops: Cold War, que el diseño moderno de Call of Duty: Modern Warfare (2019).

La nueva temporada del juego arreglará varias cosas de las cuales muchos miembros de la comunidad se quejó, logrando hacer tendencia en Twitter el hashtag #FixWarzone. Entre dichas cosas que tendrán su arreglo en el próximo parche están:

Nerfear varias armas como la FFAR 1, AUG y M16

Ajustar el bajo tiempo por muerte

Corregir varios glitches, como el de invisibilidad y el del estimulante

Ajustar el mapa del gulag

Eliminar el combate a puños en el gulag

Corregir accesorios “rotos”

Eliminar por completo la presencia de tramposos y hackers

¿Qué opinas al respecto? ¿Estás conforme con lo que está sucediendo en Warzone? Déjanos saber en los comentarios.

Para más noticias haz clic aquí.