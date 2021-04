Josef Fares asegura que su nuevo juego será mejor y sorprenderá a todos

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

No cabe duda de que uno de los desarrolladores más animados en torno a sus proyectos es Josef Fares. El creativo junto con Hazelight Studios acaba de lanzar It Takes Two, que tuvo una muy buena recepción. A pesar de ello, Fares no se duerme en sus laureles, sino que ya trabaja en un nuevo juego y promete sorprender a todos.

It Takes Two apenas lleva unas cuantas semanas en el mercado, pero eso no significa que Hazelight Studios tomará un descanso, sino que ya se encuentra trabajando en su próximo juego.

En una entrevista con Push Square, el fundador y líder del estudio, Josef Fares, habló sobre la ampliamente positiva crítica que ha recibido It Takes Two.

“Para ser honesto, no estoy sorprendido [en torno a la buena recepción del juego], porque siempre tengo una fuerte creencia en lo que hacemos”, comentó Fares.

El nuevo juego de Hazelight Studios promete ser mejor

Precisamente por esta confianza en sus proyectos, Fares siempre comentó que It Takes Two volaría la cabeza de los jugadores y hasta ofreció dinero a aquellos que se aburrieran con él.

Pues bien, todavía no sabemos del nuevo juego del estudio, pero Fares anticipó que ya está en desarrollo y no sólo eso, sino que también será muy emocionante y mejor que It Takes Two.

“Si me preguntas sobre nuestro siguiente juego, ahora puedo decirte, será incluso mejor que It Takes Two, será muy loco. Así de seguro estoy, sobre el concepto, lo que pasará, y las personas se sorprenderán”, aseguró Fares.

¿Qué opinas de los comentarios de Fares? ¿Te gustó It Takes Two? Cuéntanos en los comentarios.

It Takes Two está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC. Es posible jugarlo también en PlayStation 5 y Xbox Series X|S con algunas mejoras. Si deseas saber más sobre él, te invitamos a checar su ficha o visitar nuestra reseña escrita.

