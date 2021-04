¡La comunidad ganó! Tras review bombing, NieR Automata será mejorado en Steam

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hace unas semanas te contamos que los usuarios de Steam le hicieron review bombing a NieR: Automata. Esto como respuesta a que la versión para Game Pass de PC del juego de PlatinumGames debutó con varias mejoras ausentes del lanzamiento original. Al parecer, que levantaran la voz funcionó, puesto que Square Enix actualizará el lanzamiento en Steam.

Por medio de redes sociales, el perfil oficial de NieR informó que un parche para la versión de Steam de NieR: Automata ya está en desarrollo. Con esto queda claro que escucharon las quejas de la comunidad y ya trabajan para dejarlos contentos.

Por el momento, Square Enix no ha especificado qué debemos esperar del nuevo parche para NieR: Automata. Por esto todavía no está claro si esto entregará paridad entre versiones o si aún habrá algunas diferencias.

