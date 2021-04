Así de espectacular luciría un film de Zelda: BOTW con el estilo de Studio Ghibli

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

A finales de 2019 surgió un rumor que indicaba que Studio Ghibli estaba trabajando en un anime de The Legend of Zelda. Por desgracia, lo anterior nunca sucedió, lo que decepcionó a miles de personas. Afortunadamente, y gracias al talento de los fanáticos, podemos ver como luciría una hipotética película realizada por esa prestigiosa casa de animación.

Lo que pasa es que la ilustradora Zoe, mejor conocida en Twitter como bigskycastle, compartió 2 pósters de The Legend of Zelda: Breath of The Wild con el arte característico de Studio Ghibli.

En la primera ilustración podemos ver a Zelda y a Link en un hermoso campo verde, mientras que de fondo se alcanza a ver un enorme castillo. La segunda, por otra parte, es mucho más melancólica con el protagonista de The Legend of Zelda: Breath of the Wild sujetando una hoja para protegerse de la lluvia, igual que como lo hace el entrañable Totoro en su película.

Si deseas adquirir alguno de estos pósters para decorar tu habitación, puedes comprarlos en el sitio web Inprnt y, de esa manera, también apoyarás económicamente a bigskycastle, la artista detrás de estas hermosas ilustraciones.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estas ilustraciones? ¿Te gustaría que Studio Ghibli fuera el responsable de una hipotética película de The Legend of Zelda? Déjanos leerte en los comentarios.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild actualmente está disponible para Wii U y Nintendo Switch. Si deseas leer más noticias sobre este título de Nintento, puedes hacerlo al dar clic aquí.

