Call of Duty Mobile: el mejor loadout para la Pharo en la Temporada 6

La Pharo es una SMG como pocas. A estas alturas te habrás dado cuenta de que es un arma que no se ve muy seguido en tus partidas. Fue presentada por primera vez en Black Ops 3 y su llegada a Call of Duty: Mobile pasó sin pena ni gloria, pero esto no significa que sea un mal subfusil. Si lo tuyo es destacar del montón y prefieres una alternativa poco convencional, aquí tenemos el loadout perfecto para que la Pharo sea tu mejor compañera en el campo de batalla.

El mejor loadout para la Pharo en Call of Duty: Mobile

Una SMG poco convencional pero muy letal

Los stats oficiales de la Pharo indican que cuenta con 49 puntos de daño, lo cual es increíble para una SMG. Sin embargo, su movilidad, rango y precisión dejan que desear. La mejor forma de usar la Pharo en Call of Duty: Mobile es equiparla con más daño.

Cañón: OWC Marksman

Culata: YKM Combat Stock

Láser: OWC Laser - Tactical

Mucnición: 44 Round Extended Mag

Empuñadura: Granulated Grip Tape

El cañón OWC Marksman mejora el rango de daño y reduce la propagación de las balas. Para ayudarla con su poca movilidad equipamos la culata YKM Combat y el láser OWC. Como en toda SMG, lo mejor es tener más balas para soltar ráfagas mortales a diestra y siniestra. El cargador 44 Round Extended Mag te tiene más que cubierto en este aspecto.

Estamos conscientes de que este loadout no hará que la Pharo sea un arma tier S en Call of Dut: Mobile, pero su efectividad es, sin duda, un peligro en el campo de batalla.

