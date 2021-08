Life Is Strange: Remastered Collection se retrasa a principios de 2022

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Nos llegan malas noticias relacionadas con Life Is Strange: Remastered Collection, ya que sus responsables en Square Enix acaban de confirmar que esta nueva versión con los juegos de la franquicia remasterizados se retrasa hasta principios de 2022.

El anuncio fue realizado en la cuenta oficial de Twitter de la franquicia, donde su equipo desarrollador compartió la triste noticia para todos aquellos que están ansiosos por jugar Life Is Strange: Remastered Collection.

Aquí lo puedes ver:

An update from the Life is Strange team pic.twitter.com/0nty0TFMYJ