Retrasan la Temporada 5 de Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone

Los fanáticos de Call of Duty: Black Ops Cold War y Warzone deberán esperar un poco más de lo planeado para ver el nuevo contenido del juego. Según acaba de anunciar Activision, la Temporada 5 fue retrasada 24 horas. La temporada estaba programada para salir al aire esta noche a las 11:00 PM hora del centro de México, pero ahora el lanzamiento será hasta las 11:00 PM hora de México del 12 de agosto.

We’re giving everyone an extra day to unlock tier 100… but can you get there?



Season 5 is now launching Thursday 8/12 at 9 PM PT. pic.twitter.com/tE8NhlnYm9