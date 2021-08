Fan logra cambiar The Ascent a una versión en primera persona

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

The Ascent es el nuevo juego desarrollado por Neon Giant que fue lanzado el pasado 29 de julio de forma exclusiva para consolas Xbox. Desde entonces se puede disfrutar en Xbox Game Pass y ha tenido un buen alcance a pesar de su cámara isométrica. Debido a este detalle del título, un usuario se puso en acción para conocer cómo se vería si se hubiera decidido utilizar una cámara en primera persona.

The Ascent en primera persona

Como seguramente sabes, The Ascent te traslada a Veles, un mundo con una atmósfera ciberpunk, donde la corporación The Ascent Group controla todos los aspectos de los habitantes de la zona. Sin embargo, un evento catastrófico inicia el fin de dicha corporación y será tu turno para mantener todo en orden.

Aunque el juego se ve y se juega bien tal como está, el canal de YouTube Griff Griffin decidió recrearlo en primera persona para dar un vistazo a la buena ambientación y dirección artística de la metrópolis que encontramos en el título.

Aquí lo puedes ver:

Según el creador del video, consiguió poner The Ascent en primera persona utilizando la herramienta Universal Unreal Engine 4 Unlocker y una cámara gratuita, lo que le permitió explorar con toda libertad las diferentes zonas del juego.

Y aunque es impresionante el nivel de detalles que el título presenta en las calles de la ciudad ciberpunk (las cuales no se pueden ver con sus tomas originales), es importante mencionar que tristemente The Ascent no se puede jugar en estas condiciones por las mismas necesidades del juego.

¿Qué te pareció la versión en primera persona de The Ascent? Cuéntanos en los comentarios.

