Dev de Apex Legends fue despedido por comentarios sexistas y racistas que hizo en 2007

Uno de los desarrolladores principales de Apex Legends fue despedido de Respawn Entertainment. Esto después de que salieran a la luz comentarios racistas y sexistas que hizo en 2007 en un blog.

En su cuenta de Twitter, Daniel Klein informó que desde el viernes 6 de agosto dejó de formar parte del equipo de Respawn Entertainment. En un hilo reconoció que sus palabras de 2007 estaban equivocadas y que por eso considera que EA y Respawn estaban en su derecho de terminar su relación laboral con él.

“Para ser claro: no estoy diciendo que EA o Respawn hicieron algo incorrecto. Tenían el derecho de terminar su relación conmigo, por mucho de que yo esté en desacuerdo con ella”, dijo el desarrollador en su cuenta de Twitter.

As of last Friday, I am no longer working at Respawn. I want to be very open here and say that I'm heartbroken and depressed. It's been a very dark few days. — Daniel Zenon Klein (@danielzklein) August 10, 2021

Klein ha trabajado para convertirse en una mejor persona

En el hilo, Klein reconoció que también hubiera despedido a cualquier persona que se expresara como él lo hizo en 2007. No obstante, ha puesto mucha energía en intentar convertirse en una mejor persona y ahora siente que jamás podrá compensar por los errores que cometió en el pasado.

“Dije cosas racistas y sexistas, no porque creyera profundamente en ellas, sino porque sabía que obtendría alguna reacción de la gente. Esto no es una excusa de lo que dije; el impacto de mis palabras es el mismo sin importar en lo que creo. Menciono esto porque logré progresar en el viaje hacia ser mejor persona gracias a la ayuda de personas que me amaron pese a lo idiota que era”, explicó Klein.

I'm mentioning this because with the help of a lot of people who loved me in spite of the shithead I was sometimes I was able to make progress on the journey to becoming a better person. — Daniel Zenon Klein (@danielzklein) August 10, 2021

Por el momento, Respawn Entertainment y Electronic Arts han guardado silencio sobre esta situación. Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando sepamos más al respecto.

Klein fue despedido de Riot Games y luchó por las minorías

Un punto importante es que ésta no es la primera vez en la que Klein es despedido de un equipo de desarrollo. Curiosamente, su despido fue por razones completamente diferente.

En 2018 salió un reportaje sobre la cultura laboral sexista dentro de Riot Games. Ante esto, Klein habló al respecto en Twitter y hasta fue parte clave en la creación de un evento para personas que se identifican como mujeres o como personas no binarías. Lo anterior resultó ser controversial y Klein tuvo peleas en Twitter con usuarios a los que llamó “bebés adultos”. Por lo anterior, Klein fue despedido ya que violó las políticas de redes sociales de Riot Games.

Como informa Fanbyte, ante esta situación Klein hizo un hilo de Twitter en el que señaló que los fans misóginos no tienen lugar en la comunidad de gaming: “No son bienvenidos aquí, ya no son bienvenidos en el gaming. Para ir hacia la justicia en ocasiones tenemos que ser duros y excluir. Si quieren ser bienvenidos podrían intentar no ser idiotas con las mujeres”.

¿Qué tipo de cosas dijo Klein en el blog de 2007?

Lo anterior lleva a la pregunta, ¿qué fue lo que dijo Klein como para que Electronic Arts y Respawn Entertainment quisieran cortar lazos con él pese a que creció como persona? Como mencionamos, el exdesarrollador de Apex Legends hizo varios comentarios sexistas y racistas.

En una serie de capturas de su blog se pueden leer comentarios donde acusa a las mujeres de ser seres naturalmente irracionales y estúpidos. Por eso invitaba a sus lectores a ignorar por completo la opinión de las mujeres ya que sólo era “su vagina hablando”. También hizo chistes con estereotipos racistas sobre la población de África.

These are the screenshots he is referring to. Calling Women unable to make rational decisions, only good for cum in the eye, etc…Also a sly comment on Africans on the last one. Is this who you want as the lead balancer at respawn? https://t.co/JtQGSYymrn pic.twitter.com/mOrG7Hy9as — The Sherrif (@Apex_Sherrif) July 28, 2021

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Crees que el despido de Klein esté justificado? Cuéntanos en los comentarios.

Apex Legends está disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.