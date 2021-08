Dr Disrespect recibió una atractiva oferta para hacer la secuela de H1Z1

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Si bien su faceta como creador de contenido en internet es la más reconocida, el popular streamer Dr Disrespect también trabajó en la industria de los videojuegos hace unos años, razón por la que quizás se animó a crear su propio estudio de juegos junto a BoomTV. A pesar de que aún está en búsqueda de personal, el streamer ya recibió una oferta para realizar la secuela de un popular Battle Royale.

Lo que pasa es que Adam Clegg, diseñador de juegos y exdesarrollador de H1Z1, le dijo al popular streamer que si compra los derechos de la franquicia le ayudará a realizar una secuela del Battle Royale.

Hey @drdisrespect if you buy the H1Z1 ip I'll help you make H1Z1 2. Flip phone is on.