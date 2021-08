Fail: streamer enfurece y rompe su control tras perder $20,000 USD en una apuesta

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

A pesar de que no nos guste admitirlo, en alguna ocasión no soportamos perder en un videojuego y explotamos de furia. Claro está, nuestro enojo no va más allá de un simple berrinche o decir un par de groserías. Sin embargo, muchas personas deben externar sus sentimientos de alguna forma más visceral, tal como lo hizo un popular streamer tras perder una importante partida de Splitgate.

Lo que pasa es que AdinRoss, un reconocido streamer con más de 4.7 millones de seguidores en Twitch, apostó $20,000 USD en una partida 1vs1 contra yourrage, otro creador de contenido de la plataforma. Así pues, el enfrentamiento se llevó a cabo en una transmisión en vivo el pasado 10 de agosto.

Una derrota que salió muy cara

Desgraciadamente para AdinRoss, yourrage demostró superioridad en todo momento y logró obtener la victoria con un resultado final de 12 asesinatos a 3. Obviamente, perder una partida es algo molesto, pero desembolsar $20,000 USD en el proceso es algo que muy pocos podrían tolerar.

De esta manera, AdinRoss no dudó en expresar su frustración al golpear en un par de ocasiones su control contra el escritorio y abandonar la partida rápidamente. Todo eso mientras se le ve notablemente afectado por la derrota. Eso sí, un par de segundos después logró calmarse e incluso dijo que fue un buen juego. Si das clic aquí podrás ver el momento exacto de los hechos.

Por su parte, yourrage no dudó en presumir su victoria e incluso bromeó al decir que Ross tiene que entregarle todo el dinero en la mañana del día siguiente.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Sueles enojarte cuando juegas? Déjanos leerte en los comentarios.

