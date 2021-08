Fallece Walker Boone, actor que fue voz de Mario Bros en caricaturas

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La industria del entretenimiento y del doblaje una vez vuelve a estar de luto. Esto ya que trascendió la noticia del fallecimiento de Walker Boone, actor que interpretó a Mario Bros en algunas caricaturas de la década de los 90.

Un obituario que se publicó en el sitio de Aftercare, (vía Wiki de Super Mario Bros.) negocio dedicado a servicios fúnebres, reveló que Theodore Nicoloff, actor conocido por su nombre artístico Walker Boone, perdió la vida. El actor falleció el pasado 29 de enero de 2021, pero apenas se hizo eco de la noticia en medios y redes sociales.

Por el momento se desconoce cuál es la causa de la muerte del actor que perdió la vida a los 76 años de edad.

¿Quién fue Walker Boone?

En caso de que no lo sepas, Walker Boone fue un actor que hizo carrera en el mundo de la televisión en la década de los 80 y la de los 90. De hecho, pudimos verlo como el Teniente Comandante Leland T. Lynch en un capítulo de Star Trek: The New Generation. También apareció en producciones como Police Force, Blue Murder, Almacén 13 y Flashpoint.

Si bien nunca tuvo la oportunidad de participar en un videojuego, Boone sí interpretó a uno de los personajes más emblemáticos de la industria. Lo que pasa es que fue la voz de Mario en The Adventure of Super Mario Bros. 3 y Super Mario World, caricaturas de los años 90. Si bien carece del legado que ha tenido Charles Martinet con el personaje, es innegable que formó parte de la historia del fontanero.

En LEVEL UP enviamos nuestras condolencias a los familiares y seres queridos de Walker Boone y le deseamos paz al actor en su descanso final.