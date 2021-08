RUMOR: Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition sí se podrá comprar por separado

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Gracias a su ambientación ochentera y su humor irreverente, el spin-off Far Cry 3: Blood Dragon logró conquistar los corazones de los fanáticos de la franquicia. Por lo mismo, no es de extrañar que Ubisoft decidiera realizar un port que los poseedores del Season Pass de Far Cry 6 podrán disfrutar. Afortunadamente, una nueva pista sugiere que podremos adquirirlo por separado y sin la necesidad de comprar la sexta entrega.

Lo que pasa es que Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition apareció en una lista de la ESRB, el sistema de clasificación por edades americano. Lo anterior parece indicar que el título estará disponible para aquellas personas que no adquieran el Season Pass de Far Cry 6.

Eso sí, la compra independiente de Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition no está confirmada por Ubisoft, por lo que recomendamos tomar esta información con un grano de sal y esperar un anuncio oficial por parte de los desarrolladores.

Por si te lo perdiste: Far Cry 6 correrá a 4K nativos y 60 fps en consolas de nueva generación

Sin embargo, debemos recordar que algo similar sucedió hace un par de años con la entrega anterior de la franquicia. En específico, un port de la tercera entrega estaba disponible para los dueños del Season Pass de Far Cry 5, pero también era posible adquirirlo por separado. Por lo mismo, no sería descabellado pensar que algo similar sucederá con Blood Dragon y Far Cry 6.

Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition llegará a consolas next-gen

En la misma lista de la ESRB se confirmó que el port de Far Cry 3: Blood Dragon llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Google STADIA. Eso sí, no hay mención de una fecha de lanzamiento.

Por último, actualmente desconocemos si Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition aprovechará las bondades de la nueva generación de consolas, o si será un mero port que no pondrá muchas novedades técnicas sobre la mesa.

Far Cry 6 estará disponible a partir del próximo 7 de octubre. En este enlace podrás leer más noticias relacionadas con este título de Ubisoft.

Video relacionado: Far Cry 6 - Tráiler Cinemático "Antón"

Fuente