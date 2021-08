La Call of Duty League revisará el estatus de vacunación de los asistentes a sus torneos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

En aquellos países donde la estrategia de vacunación contra el COVID-19 ha sido acertada, las cosas regresan poco a poco a la normalidad. En el caso de Estados Unidos y algunos de sus estados, la mejora ha sido tal que ya han tenido lugar conciertos y encuentros deportivos con gente en las gradas. Los esports no se quieren quedar atrás y los organizadores de la Call of Duty League tratarán de hacer lo propio.

La Call of Duty League toma todas las medidas para evitar contagios en sus torneos

Si bien la escena de esports de Activision Blizzard no la está pasando bien luego de la pérdida de patrocinadores a raíz de los escándalos que se hicieron públicos sobre la compañía, la expectativa está puesta en la reactivación de los torneos presenciales y los organizadores de la Call of Duty League anunciaron que permitirán el acceso de gente a la sede donde se llevará a cabo el Call of Duty League Championship Weekend siempre y cuando estén vacunados.

De acuerdo con un comunicado emitido por los organizadores del torneo más importante de Call of Duty, el reciente repunte de contagios por COVID-19 en Los Ángeles, California, ha llevado a tomar una decisión importante respecto a la asistencia a las competencias de la Call of Duty League y esto significa que todos deben presentar un comprobante que de cuenta de su situación de vacunación, además de que deberán portar máscara protectora en todo momento.

En ese sentido, el comunicado refiere: "Todos los asistentes deberán mostrar comprobante de vacunación o, si no están completamente vacunados, una prueba de antígeno o PCR negativa recibida dentro de las 72 horas del día de su asistencia. Todos los asistentes deben usar mascarilla durante el evento, independientemente del estado de vacunación".

