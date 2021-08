¡Confirmado! S.T.A.L.K.E.R 2 correrá en Unreal Engine 5

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl es uno de los juegos más esperados, en especial por los usuariso de Xbox Series X|S y PC pues se mantendrá en estas plataformas tras su lanzamiento programado para el próximo 28 de abril de 2022. Hasta hace unos días, se sabía que esta experiencia llena de terror y acción está en desarrollo en Unreal Engine pero no en qué versión y hoy se dio a conocer que será en la más reciente.

A través de unas publicaciones en Twitter, GSC Game World y Epic Games revelaron que S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl es un juego que se está desarrollando y que correrá en Unreal Engine 5. Como sabes, la presentación de la versión más reciente del motor gráfico de Epic ha sorprendido por sus avances en cuanto a detalles y gráficos realistas, por lo que el uso de Unreal Engine 5 para una propuesta como la de S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl luce como una combinación ganadora.

Hey @UnrealEngine,

Feel free to mention we're running on UE5 🤝 https://t.co/GLXdLM5YoV