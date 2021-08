Monster Hunter: Legends of the Guild, película CGI, debutó hoy en Netflix

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Tal como estaba programado, Capcom y Pure Imagination Studios estrenaron hoy Monster Hunter: Legends of the Guild, una nueva película CGI. Así pues, los fans de la popular franquicia ya pueden disfrutar la producción desde Netflix.

Por si no lo recuerdas, la cinta rescata a uno de los personajes secundarios de la saga: Aiden, el Ace Cadet de Monster Hunter 4. El aventurero se embarcará en una aventura para salvar a su aldea de un amenazante Dragón anciano.

Si quieres disfrutar la cinta, toma en cuenta que tiene una duración de solo 58 minutos y que algunos fans de la saga ya dieron su opinión sobre la producción en redes sociales. Algunos le dieron su aprobación, mientras que otros criticaron diversos de sus aspectos.

Monster Hunter: Legends of the Guild dividió la opinion de los fans

Algunos seguidores de la franquicia de Capcom afirmaron estar contentos con Monster Hunter: Legends of the Guild, pues ofrece un vistazo a los orígenes de un cazador y retoma a un personaje conocido de la saga.

Por otro lado, algunos jugadores no están tan felices con la cinta, pues creen que tiene una calidad de animación muy pobre para el tiempo en que estuvo en desarrollo. Asimismo, se criticó su duración, pues muchos opinan que es demasiado corta.

Otros jugadores notaron algunas inconsistencias en la pronunciación de ciertos nombres de personajes y mosntruos de la saga en comparación con Monster Hunter World. También hay fans decepcionados con la contrucción y evolución de los personajes.

Vale la pena recordar que la cita recibió críticas antes de su estreno por un póster que no lucía nada bien. Por último, los fans coninciden en que, pese a sus errores, Monster Hunter: Legends of the Guild es mejor que la cinta live-action de Milla Jovovich.

I just saw Monster Hunter: Legends of the Guild is an amazing Animated movie telling the Tale of the Excitable A-Lister origins when he became a hunter, this movie is way better then the Live action movie from 2020.#MonsterHunter #MonsterHunterNetflix — Bruno ZIllin (DNHero) (@BrunoZillin) August 12, 2021

Me watching Monster Hunter Legends of the Guild like pic.twitter.com/hDISU9uYFp — ABeardedViking/DFost (@djfoster08) August 12, 2021

My ONE major issue with Legends of the Guild overall and I was afraid this was going to the case. Is that the one and only PoC character in the film gets Iced and it's SUPER awkward. LOL #MonsterHunterWorld #MonsterHunter #Netflix #LegendsOfTheGuild — Az'a-rian (@Azarian9) August 12, 2021

I'm watching the Monster Hunter Legends of the guild on my sistyer's Netflix account.



I already hate Mae, the show's original character. She constantly quips during battle and never shuts up.



Sure, the Ace cadet is pretty damn annoying too but we know him and I'm invested. — 🇨🇦 仮面パイレト - Kamen Pirate 🏴‍☠️ (@Kamen_Pirate) August 12, 2021

"Monster Hunter: Legends of The Guild" is awful. You would think that computer generated animation would b good by now. — martin de bruin (@MartindeBruin74) August 12, 2021

Monster Hunter: Legends of the Guild llegó hoy a Netflix. Busca todas las noticias relacionadas con la franquicia de Capcom en este enlace.

