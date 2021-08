Riot crea herramienta para que jugadores de League of Legends encuentren amigos

Editorial: Esports / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Riot Games Rusia encontró una solución para los jugadores solitarios. Recientemente lanzó una característica dentro del cliente de League of Legends que permite a los usuarios hacer equipo con desconocidos.

En su fase Beta, esta función lista la información del usuario, como su disponibilidad entre semana y fines de semana, su carril preferido y su modo de juego favorito. Incluso tiene una opción para chat de voz, un link para dirigirlos a su perfil en OP.GG y su rango.

Selecciona tus hábitos y preferencias de juego

Si lo desean, pueden hacer su perfil privado, pero aquellos que busquen una amistad pueden hacerlo gracias a la base de datos de este sistema. Por ejemplo, puedes buscar a alguien que juegue los miércoles por la noche, tenga acceso a Discord, sea soporte y tenga el rango de Oro II o superior. Así de específico puedes ser en tus búsquedas.

La herramienta aprovecha muy bien la base de datos de usuarios de League of Legends

Por ahora, esta función es exclusiva para el cliente de League of Legend ruso y no se sabe si estará disponible por tiempo limitado o si llegó para quedarse. Si resulta ser un éxito, no habrá nada que detenga a Riot para incorporarlo en otras regiones como NA y LAN. Nos parece que esta idea para encontrar nuevos amigos en League of Legends será bien recibida.

Déjanos saber en los comentarios que opinas de esta característica.

No te pierdas toda nuestra cobertura de esports aquí.

Video relacionado: League of Legends - Tráiler de Evento: Bestia Lunar 2021