Remasters de GTA III, Vice City y San Andreas serían reales y usarían Unreal Engine

En las últimas semanas han surgido varios rumores y reportes que aseguran que Rockstar Games planea relanzamientos de Grand Theft Auto III; Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas. Si eso te emocionó, debes saber que una fuente importante asegura que estos relanzamientos son reales.

Lo que pasa es que Kotaku, medio internacional de videojuegos, publicó un artículo en el que asegura que tiene fuentes que le confirmaron que Rockstar Games planea relanzamientos de la trilogía de GTA para PlayStation 2. Se trataría de versiones remasterizadas desarrolladas en Unreal Engine que combinarían gráficos “nuevos y viejos” para lucir como un GTA clásico con varios mods visuales instalados. También mejorarían la interfaz de usuario, pero mantendrían un gameplay similar a los lanzamientos originales.

La fuente también señala que Rockstar Games y Take-Two ven estos proyectos como multiplataforma. Esto significa que debes esperar verlo en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, Google STADIA y hasta en celulares. Se espera que la colección debute en algún punto entre finales de octubre e inicios de noviembre. Eso sí, es posible que el lanzamiento para PC y celulares se retrase hasta el próximo año ya que la prioridad es la versión para consolas.

Ahora la pregunta es, ¿cómo se venderán y cuánto costarán? Por el momento el precio es un completo misterio. Lo que dicen las fuentes es que se venderá como una colección remasterizada y que sólo hay planes para una versión digital. Teniendo en cuenta que incluye 3 juegos remasterizados, imaginamos que Rockstar Games pretenderá recibir $60 USD a cambio del paquete.

El proyecto correría a cargo de uno de los nuevos estudios de Rockstar

En octubre de 2020, Rockstar Games confirmó la compra de Ruffian Games, estudio con experiencia en ports y el cual ahora es conocido como Rockstar Dundee. De acuerdo con las fuentes de Kotaku, sería este estudio el responsable de remasterizar la trilogía de Grand Theft Auto.

Un punto importante es que Rockstar Dundee no sólo estaría trabajando en la remasterización de Grand Theft Auto III; Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas. Lo que pasa es que se dice que también es uno de los estudios de soporte en el desarrollo de la versión next-gen de Grand Theft Auto V.

No está de más recordarte que, aunque viene de buena fuente, esta información no está confirmada por Rockstar Games. De hecho, la compañía no ha emitido ningún comunicado sobre estos reportes. Por esto te recomendamos tomar la información con un grano de sal hasta que sea oficial.

