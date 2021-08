Bugsnax dejará de ser exclusiva de Epic Games Store y promete sorpresas

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

A pesar de ser un juego indie, Bugsnax logró capturar la atención de los usuarios de PlayStation 4, PlayStation 5 y PC a finales del año pasado. El nuevo título de Young Horses está disponible en esta última plataforma únicamente por medio de Epic Games Store; si esperabas su arribo a Steam, te tenemos excelentes noticias, pues se confirmó que está en camino esta tienda.

Precisamente hoy, 12 de agosto, Bugsnax cumple 9 meses tras su lanzamiento como exclusiva de consolas PlayStation y Epic Games Store en PC. Se sabía que la exclusividad sería temporal, pero desde entonces no se había compartido más información al respecto, por lo que se desconocía su posible ventana de lanzamiento en otras consolas y otras plataformas en PC.

De forma coincidente, hoy la desarrolladora Young Horses compartió muy buenas noticias para los jugadores de PC, pues confirmó que el título está en camino a Steam en PC y que estará disponible en algún punto de 2022, aunque no se especificó una fecha.

Bugsnax 🐞🍓 is skittering to @Steam in 2022 for PC/Mac!



Add it to your wishlists NOW! ->https://t.co/pwvT2qagbX