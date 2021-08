Ninja confiesa que constantemente debe lidiar con la presión de ser famoso

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Con más de 16.8 millones de seguidores en Twitch, Tyler "Ninja" Blevins es una de las personalidades del gaming más influyentes de internet. A pesar de que podemos pensar que su vida es perfecta, la realidad es que la fama trae consigo presiones con las que debe lidiar todos los días.

En una charla con The Cosmic Wonder, el streamer reveló que su paso al estrellato no fue sencillo y siempre tuvo que luchar contra la “inmensa presión” de transmitir en Twitch, mientras que también dejó entrever su temor a cometer un error pueda alejar a un sector de sus seguidores.

“Siempre te sientes como, 'no lo arruines'. Siempre flota esa idea sobre tu cabeza. Es tan agotador. Incluso cuando creces y sabes que tienes una audiencia leal, en realidad estás en una etapa en la que debes mantenerlos felices. Siempre hay algo que agrega aún más a este trabajo”, explicó Tyler Blevins.

Así mismo, el creador de contenido explicó que, incluso cuando no transmite, siempre trabaja detrás de vestidores al realizar llamadas y atender eventos de prensa. “Se supone que debes trabajar menos, pero de alguna manera siempre terminas haciendo más”, comentó Ninja con un tono burlesco.

Finalmente, el streamer de Twitch explicó que la forma más fácil de reducir el estrés es ser una buena persona, pues eso permite evitar problemas. Así mismo, dijo que es consciente de la situación privilegiada en la que vive y que está agradecido por todo.

Más allá de la inmensa presión de su trabajo, Tyler "Ninja" Blevins también debe confrontar múltiples problemas y desventajas que son inherentes a la fama. Así lo explicó hace unos meses en un video de preguntas y respuestas.

En esa ocasión, el popular streamer y exjugador profesional de Halo dijo que tiene problemas para confiar en las personas y constantemente debe sacrificar sus relaciones, familia, tiempo y amistades para llevar a cabo su trabajo en Twitch.

