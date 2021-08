¿Por qué no se hizo una colección remasterizada de Fatal Frame? Productor lo revela

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Tras un extenso y triste letargo de más de 7 años, Fatal Frame finalmente estará de regreso este año con el relanzamiento de Fatal Frame: Maiden of Black Water, la última entrega principal de la serie. Sin embargo, muchos fanáticos empezaron a preguntarse las razones por las que no se optó por realizar una colección remasterizada de los primeros títulos. Por fortuna, el productor de la serie por fin reveló los motivos detrás de esa decisión.

Durante una nueva entrevista con el portal Famitsu, Keisuke Kikuchi, productor de la franquicia, explicó por qué Koei Tecmo eligió Maiden of Black Water para el tan esperado regreso de Fatal Frame en lugar de una colección que, en teoría, podría ser más llamativa.

“En primer lugar queríamos centrarnos en tener una gran cantidad de personas jugandoFatal Frame: Maiden of Black Water, la cual es la última entrega de la serie. Esto se debe a que estamos muy seguros de que ese título será aceptado por aquellos que jueguen la serie Fatal Frame por primera vez”, explicó Keisuke Kikuchi.

Debemos recordar que el productor reveló en una entrevista anterior que el éxito de Fatal Frame: Maiden of Black Water podría definir el futuro de la franquicia y dar luz verde a nuevos proyectos.

Keisuke Kikuchi está feliz por la recepción positiva de los fanáticos

A pesar de tener una base de seguidores muy fieles, la franquicia Fatal Frame permaneció por mucho tiempo en las sombras del género. Por lo mismo, el productor se mostró muy feliz al ver la recepción positiva que tuvo el anuncio del relanzamiento del título de terror.

“Pasó mucho tiempo desde el lanzamiento original de Maiden of Black Water en 2014 (Japón), así que honestamente me preocupé bastante. Sin embargo, me alegré de recibir una bienvenida más cálida de lo que había imaginado”, dijo Kikuchi.

Así mismo, el creativo reveló que observaron reacciones muy positivas en América del Norte, Europa y Asia. Finalmente, mostró su alegría al ver que el terror japonés goza de buena aceptación en el extranjero una vez más.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver una colección remasterizada de Fatal Frame? Déjanos leerte en los comentarios.

Fatal Frame: Maiden of Black Water estará disponible a partir del 28 de octubre para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. En este enlace podrás leer más noticias relacionadas con este juego de horror japonés.

