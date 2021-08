¿Los bots de Halo Infinite se burlarán de los jugadores? 343 Industries lo revela

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Halo Infinite no sólo está causando gran expectativa por el modo campaña, sino también por el modo multijugador. 343 Industries llevó a cabo días atrás la primera Beta técnica y algo que sorprendió a los jugadores fue la gran habilidad de los bots que aparecían en las partidas en línea. Incluso hay video en los que se alcanza a ver que bots hacían teabag al derrotar a un humano, ¿pero es verdad que los bots se burlarán en los jugadores en el mutijugador?

Una gran cantidad de usuarios pudieron probar el multijugador en línea de Halo Infinite y algo que fue muy destacado fue el comportamiento de los bots, debido a su alta similitud al de un humano.

Si bien muchos lo notaron por su habilidad con las armas, granadas y precisión y, en general, la manera de combatir, hay otros que señalaron un comportamiento humano que se notaba incluso en una aparente manera de festejar al derotar a sus contrincantes humanos. Esto hizo creer a muchos usuarios que 343 Industries habría incluido este comportamiento en los bots para hacerlos sentir más humanos.

Did the bot just...? pic.twitter.com/PYkaANHD3l