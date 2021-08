Nuevo Pokémon Presents tendrá anuncios de Legends: Arceus y más juegos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El día inició con muy buenas noticias para los fans de Pokémon, pues muy pronto habrá un evento enfocado en la franquicia. El próximo Pokémon Presents contará con sorpresas relacionadas con varios títulos que ya vienen en camino.

The Pokémon Company dará espacio a los lanzamientos más cercanos de la saga, así que veremos novedades relacionadas con Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl, remakes que llegarán a Switch a finales de este año.

Por otro lado, la compañía también hablará sobre un proyecto que tiene muy emocionados a los jugadores. Nos referimos a Pokémon Legends: Arceus, entrega que se estrenará a principios de 2022.

Por medio de sus redes sociales, The Pokémon Company reveló que el nuevo Pokémon Presents se llevará a cabo la próxima semana. Ya puedes marcar tu calendario si no te quieres perder las novedades, pues el evento será el miércoles 18 de agosto.

El stream iniciará en punto de las 8:00 AM, hora de la Ciudad de México. El estudio confirmó que la presentación se enfocará en anuncios y novedades sobre Pokémon Brilliant Diamond, Pokémon Shining Pearl y Pokémon Legends: Arceus.

El contenido estará disponible desde el canal de YouTube de la franquicia. No te preocupes si por alguna razón no puedes seguir en directo el Pokémon Presents, pues aquí te tendremos la cobertura con todas las noticias.

