Filtración apunta a la revelación de un nuevo proyecto de Quake

Quake se ha mantenido al margen de los lanzamientos de id Software desde el debut de Quake Champions, título que recibió el apoyo de la comunidad, pero que no cumplió las expectativas de todos.

Desde hace semanas hay reportes que apuntan al regreso del shooter con una supuesto reboot en manos de id Software y MachineGames, estudio conocido por Wolfenstein. El registro de un misterioso proyecto parece indicar que los estudios efectivamente trabajan en algo relacionado con Quake.

Ahora, una filtración da más pistas al respecto, así que los fans están emocionados, pues la revelación de un nuevo proyecto sería inminente en el marco de QuakeCon 2021.

Bethesda reveló hace algunas horas la programación que preparó para QuakeCon 2021, evento que se llevará a cabo del 19 al 21 de agosto. Un detalle llamó la atención de los fans, pues la compañía mencionó una “edición revitalizada” de Quake.

La franquicia tendrá presencia en el evento en un panel llamado "Let's talk Quake", donde estarán presentes creativos de MachineGames. Para muchos, esto es una clara referencia a una nueva versión del shooter.

“En esta transmisión especial, John Linneman de Digital Foundry habla con Jerk Gustafsson de MachineGames sobre el legado icónico del título y lo que significó para ambos. La pareja también discutirá el contenido adicional con el que MachineGames ha contribuido a esta edición revitalizada”, mencionó originalmente Bethesda.

La compañía modificó recientemente la descripción del panel para quitar toda referencia a la edición revitalizada de Quake. Los jugadores creen que este movimiento refuerza aún más las teorías sobre un posible anuncio.

Ahora los fans no piensan del todo en un reboot como tal, pues creen que MachineGames trabaja en el relanzamiento del primer juego con diversas mejoras. Dicho esto, tendremos que esperar al evento para conocer detalles oficiales de la franquicia y su posible regreso.

