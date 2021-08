Metal Revolution tendrá microtransacciones, pero no será pay-to-win

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Metal Revolution es un juego de peleas que quiere conquistar Latinoamérica y el mundo. De seguro tienes muchas dudas sobre el juego disponible en una prueba Beta en nuestra región. Es por esto que te interesará saber que, por ser un free-to-play, tendrá microtransacciones, pero está diseñado para no ser un pay-to-win.

Recientemente, en LEVEL UP estuvimos en una presentación con NExT Studio. En la presentación, la compañía reconoció que Metal Revolution monetizará por medio de microtransacciones. Dicho esto, todos los objetos de pago son meramente cosméticos, por lo que no debes esperar que alguno otorgue una ventaja injusta a quienes están dispuestos a abrir la cartera.

“Todos los objetos de pago en el juego están diseñados para no afectar el poder de los personajes y el equilibro de los encuentros”, aseguró NExT Studio. “Los jugadores pueden conseguir monedas al simplemente jugar el juego y casi todos los peleadores pueden obtenerse con estas monedas”.

Metal Revolution también tendrá un Pase de Temporada como el que hemos visto en juegos como Fortnite o Call of Duty: Warzone. Se trata de un producto de pago, pero no otorgará ningún tipo de ventaja.

“Es la misma historia con el Pase de Temporada, el cual es una gran forma para conseguir geniales cosméticos y gestos sin entregar una ventaja competitiva. Los jugadores de pago y los free-to-play siempre pueden esperar un campo de juego justo”, aseguró el estudio.

Además de los gestos y objetos cosméticos ya mencionados, Metal Revolution tendrá un sistema de regalos. Con él podrás dar reconocimiento a tus mejores rivales para que su reputación como buenos peleadores aumente.

¿Qué te pareció el modelo de monetización de Metal Revolution? ¿Crees que es el futuro de los juegos de peleas? Cuéntanos en los comentarios.

Te recordamos que la Beta de Metal Revolution ya está disponible. Se espera que el juego de peleas para iOS y Android llegue muy pronto a Latinoamérica. Cabe mencionar que Metal Revolution llegará a consolas y PC en el futuro.

