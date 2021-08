¡Ya puedes disfrutar la acción de Hades en Xbox Game Pass!

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hades, el más reciente y popular juego de Supergiant Games, debutó originalmente para PC y Nintendo Switch. Los usuarios de las consolas de Microsoft y Sony tuvieron que ser pacientes, pues el galardonado indie tardó en llegar a más sistemas.

Por fortuna, la espera terminó, pues Hades por fin se puede jugar en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One. Hay buenas noticias para los suscriptores de Xbox Game Pass, pues Hades también llegó hoy al servicio.

Tal como estaba programado, Hades llegó hoy a Xbox Game Pass, así que los usuarios del servicio ya lo pueden descargar sin costo adicional en Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One. La buena noticia es que el título también se agregó al servicio para PC.

Algunos jugadores tendrán la alternativa de disfrutar el roguelike de Supergiant Games en dispositivos móviles gracias a Xbox Cloud Gaming, servicio de juego en la nube disponible en Xbox Game Pass Ultimate.

Para poder disfrutar el título tendrás que hacer una descarga de aproximadamente 8 GB, así que te tomará poco tiempo iniciar tu aventura por el Inframundo.

