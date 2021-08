Modder diseñó el Game Boy Advance más raro que verás en mucho tiempo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Los modders de consolas nos han sorprendido recientemente con proyectos como un PlayStation 2 portátil totalmente funcional y un Nintendo 64 tan pequeño como un cartucho. Un amante de las modificaciones decidió hacer algo especial con un Game Boy Advance.

La exitosa consola portátil de Nintendo no ha perdido seguidores a pesar del paso de los años. El diseño de su modelo original y su enorme catálogo de juegos todavía resulta muy atractivo para muchos.

El canal de YouTube The Retro Future decidió crear un Game Boy Advance muy peculiar. Se trata de una consola que conserva todas las funciones del sistema original, pero que modifica de manera importante sus dimensiones, al parecer sin beneficio alguno.

Entérate: kit te deja transformar tu GBA SP en un minigabinete arcade

The Retro Future decidió ampliar las dimensiones del Game Boy Advance para tener un sistema que, según su creador, puede resultar más cómodo respecto a la consola original. El modder fue encontra de las características portátiles del sistema para crear una consola de gran tamaño.

Muchos jugadores creen que el proyecto no mejora muchos aspectos del Game Boy Advance, pues se conserva la pantalla original y la disposición de los botones. Únicamente se extiende el largo del sistema para que sea hasta cierto punto más sencillo sostenerlo mientras se juega.

"El tamaño no importa. A menos que sea un Game Boy en el que el tamaño de la carcasa es lo único que importa", comentó The Retro Future en redes sociales.

El modder señaló que en realidad su diseño modificado se le hace muy gracioso, por lo que decidió hacerlo realidad para mostrarlo a todos los fans de Nintendo. No es la primera vez que hace algo similar, pues anteriormente también modificó un Game Boy.

Dicho proyecto también hizo que la consola de Nintendo fuera mucho más larga de lo normal, todo sin afectar sus funciones. Abajo te dejo un par de videos para que conozcas los Game Boy más extraños que verás en mucho tiempo:

Size doesn’t matter.



Unless it’s a GameBoy in which case size is all that matters. pic.twitter.com/X7d48xbWcw