Venom: Carnage Liberado retrasa su estreno hasta octubre

Lamentablemente, la actual crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha causado que diversas películas sufran uno o varios retrasos. Hoy nos enteramos de que la cinta Venom: Carnage Liberado aplazó su estreno para octubre de este año.

Por si no lo sabías, la secuela de Venom debió haberse estrenado en octubre de 2020, sin embargo, Sony Pictures retrasó la película conforme la pandemia empeoraba. La última fecha de estreno para la cinta era para este 24 de septiembre, lamentablemente, esta fecha ya fue pospuesta para el 15 de octubre.

¿Deberíamos preocuparnos? Siendo sinceros, sí. Es bien sabido que Sony Pictures es la productora más renuente a estrenar alguna de sus películas en cines si no mejora la situación sanitaria.

Esto provocó que muchos de sus proyectos, y no solo la secuela de Venom, fuesen retrasados constantemente, como Spider-Man No Way Home, Morbius y la película de Uncharted.

Sony podría retrasar más de sus películas para 2022

Si la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 no mejora en estos meses, algo que es improbable, es posible que Sony decida volver a retrasar todos sus estrenos hasta 2022.

Los recientes resultados en taquilla de Black Widow y The Suicide Squad no han sido los mejores; la gente no acude a los cines y ambas cintas fueron pirateadas masivamente.

Sony Pictures no quiere que eso le suceda a sus proyectos, por lo que es entendible por qué retrasa tanto todas sus cintas en producción.

Por ahora no queda más esperar a que esto acabe lo más pronto posible y podamos volver a las salas de cine de manera segura y sana. No dejes de usar gel antibacterial y cubrebocas, también recuerda vacunarte en cuanto puedas; así apoyamos a que la pandemia acabe lo más rápido que se pueda.

A fecha de publicación de la nota: Venom: Carnage Liberado se estrena este 15 de octubre; Spider-Man No Way Home el 17 de diciembre; Morbius en enero de 2022 y Uncharted en febrero de 2022.

¿Qué opinas? ¿Te bajoneó el retraso de la secuela de Venom? Déjanos saber en los comentarios.

