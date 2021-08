The Witcher: gamer ruso fue apuñalado, pero una baraja de Gwent le salvó la vida

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Los juegos nos dejan muchas cosas positivas: desde buenos ratos de entretenimiento, hasta aprendizajes importantes, pero hoy llegamos con una historia que va más allá. Resulta que hay un sujeto que se salvó de ser herido por una puñalada gracias a Gwent, el juego de cartas de The Witcher.

¿Qué rayos fue lo que pasó? En el subreddit dedicado a The Witcher, un fanático de Rusia contó una historia un tanto extraña, con cosas espantosas, pero genial a final de cuentas. Resulta que fue a comprar un set de cartas de Gwent y estaba regresando a casa con tranquilidad, cuando un asaltante se le acercó en un callejón. Nada bueno puede salir de esto, ¿verdad?

Como imaginas, las intenciones del sujeto eran obscuras, por lo que su encuentro inmediatamente se convirtió en una pelea. El extraño respondió sacando un cuchillo para apuñalar al fan de The Witcher; sin embargo, la victima del ataque no se dio cuenta de lo que sucedió. Ante esto, al atacante sólo le quedó la opción de correr.

Por si te lo perdiste: Rusia: reciben con música de The Witcher a ganadora olímpica de Tokio 2020

Al llegar a su casa, el fan de The Witcher se vio al espejo y notó que tenía un cuchillo pegado al estómago. ¡El horror! Rápidamente se quitó la ropa esperando ver un montón de sangre y una herida escandalosa. Para su sorpresa estaba ileso y es que el cuchillo se quedó atorado en su baraja de Gwent.

“Miré el lugar del impacto, con cuidado me quité la chamarra y me estaba preparando para ver un desastre sangriento, pero después la segunda sorpresa llegó: el cuchillo se atoró en la baraja de Gwent que compré hoy. Después revisé con cuidado si penetró la caja y entró mi estomagó, pero aparentemente nací con coraza, el cuchillo se atoró en mi caja y no pasó de eso, sin lastimarme”, explicó.

Como puedes imaginar, hay muchos sujetos que creen que su historia es falsa y no los culpamos. Después de todo, se trata de una historia increíble y es común que la gente publique mentiras en Internet con tal de llamar la atención. Si bien no podemos verificar qué paso, nos parece una anécdota interesante. Eso sí, sólo te recomendamos que no vayas por la calle cubierto con barajas de Gwent pensando que con eso ya no te pasará nada.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Alguna vez habías escuchado la historia de algún tipo con tanta suerte? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con The Witcher.

Video relacionado: The Witcher: el juego que puso en el mapa a CD Projekt RED

Fuente