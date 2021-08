Crysis Remastered confirma la fecha de lanzamiento de su versión física en Switch

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Nos llegan buenas noticias para todos los seguidores de Crysis que tienen un Nintendo Switch, ya que Crysis Remastered llegará en formato físico a la consola híbrida el próximo 28 de septiembre.

Crysis Remastered se lanzó para la consola de Nintendo en julio del año pasado solamente en formato digital, por lo que la única forma de conseguirlo era a través de la eShop del Switch.

Sin embargo, y poco más de un año después de su lanzamiento, el juego de Crytek llegará en formato físico para todos los fanáticos de la franquicia, quienes además de la caja y el cartucho, podrán aumentar su colección con una tarjeta de arte exclusiva.

Y si eso fuera poco, los responsables del juego, también confirmaron que 20 de esas cartas vendrán firmadas por el equipo desarrollador, las cuales estarán de forma aleatoria en algunas de las piezas del día 1.

Aquí lo puedes ver:

Switch players! #CrysisRemastered is coming out for retail on Nintendo Switch on the 28th of September!



Retail version copies will include an exclusive bonus art card & some fans may find a collectible art card signed by the developer team & placed randomly in Day 1 orders 😉 pic.twitter.com/D2V3t0cVA3