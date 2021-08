Facebook Gaming rompió un impresionante récord de audiencia en julio

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

No es secreto que Twitch es actualmente la plataforma de streaming más popular y exitosa, pero eso no quiere decir que no tenga competencia. Por supuesto, nos referimos a Facebook Gaming, sitio que recientemente rompió un impresionante récord de audiencia y vivió su mejor mes en mucho tiempo.

Lo que pasa es que StreamElements y Rainmaker.gg realizaron un breve informe donde revelaron los datos mensuales de Facebook Gaming y Twitch. De esta manera, sabemos que ambas plataformas de streaming tuvieron un gran rendimiento en julio a pesar de que en Estados Unidos y otros países poco a poco se empieza a abandonar el confinamiento.

Así pues, Facebook Gaming tuvo 522 millones de horas de visualización en julio de 2021, lo que representa un aumento considerable de 26% en comparación con junio, mientras que también es un incremento de 53% en comparación con julio de 2020.

Imagen vía StreamElements

Por su parte, Twitch no se queda atrás y también logró aumentar considerablemente su audiencia en el último mes. En específico, alcanzó la impresionante cifra de 1.75 mil millones de horas de visualización durante julio, lo que representa un incremento notable de 23% en comparación con el año pasado.

Imagen vía StreamElements

Grand Theft Auto V y League of Legends como los juegos más populares en Twitch

El informe también presentó las transmisiones más populares y con más horas de visualización del mes. Desgraciadamente, no se revelaron los datos de Facebook Gaming, por lo que solo podemos saber cuáles fueron las categorías más exitosas en Twitch.

Como era de esperar, Just Chatting demuestra su dominio una vez más y se coloca como la categoría más popular de Twitch con 234 millones de horas vistas. Por su parte, Grand Theft Auto V llega hasta el segundo lugar y League of Legends completa el podio.

Imagen vía StreamElements

Es importante señalar que, a excepción de Counter-Strike: Global Offensive y VALORANT, el resto de los juegos que completan el top 10 vieron una ligera disminución de audiencia en julio de 2021.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Eres consumidor de Twitch o Facebook Gaming? Déjanos leerte en los comentarios.

