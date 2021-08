Tener todos los skins de League of Legends te da un beneficio especial

Editorial: Esports / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Las skins en Riot Games anunció son la forma en al que Riot Games se asegura de que los fans sigan regresando. Desde hace tiempo, la compañía libera sets de skins cada mes, así que hay un sinnúmero de opciones que, sin duda, lograrán enamorarte. El MOBA lleva 11 años desde su lanzamiento, actualmente tiene más de 1200 aspectos, y existen personas como el usuario de reddit IngarOW que los ha conseguido todos. Lo interesante es que, cuando tienes la colección completa, puedes vencer al sistema y no volver a comprar los nuevos sets con dinero de verdad.

Gracias a su gran colección de fragmentos de aspecto, este jugador no tendrá que comprar las nuevas skins que salgan, ya que descubrió que una vez que tienes todas, sólo tienes que mezclar 3 fragmentos de aspecto para recibir uno de la colección más reciente.

Debes saber que no es fácil tener todas las skins del juego —y no sólo por todo el dinero que se necesita— ya que algunas son de legado y sólo pueden conseguirse en una ventana de tiempo predeterminada. No necesitas tener todas las skins del juego para decir que eres un fan de League of Legends, pero sin duda resulta interesante ver lo que pasa con el cliente cuando lograste conseguir todas.

¿Tú cuantas skins tienes?

