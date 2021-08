Dead by Daylight: un icónico personaje del género del terror estaría en camino al juego

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Dead by Daylight se ha convertido en uno de los juegos de terror y supervivencia más llamativos de todos los tiempos, el cual se ha nutrido por medio de colaboraciones con franquicias de terror. El título está en constante evolución y las pistas indican que muy pronto recibirá a un personaje muy pedido por los fans.

Las sospechas en torno al nuevo personaje de una nueva franquicia de entretenimiento que llegará a Dead by Daylight se dispararon hoy gracias a un teaser que compartió la desarrolladora Behaviour Interactive.

El avance no dice mucho, pues sólo muestra una televisión CRT reproduciendo un video VHS en que sólo deja ver estática antes de cortarse repentinamente. No obstante, los fans han descubierto más pistas que parecen anticipar que un nuevo asesino está en camino al título.

Hasta ahora, Behaviour Interactive no ha hecho un anuncio oficial, pero ha compartido lo que parecen ser pistas y los fans no han dejado pasar. La pista más clara es que en el teaser de la televisión se puede ver en la esquina superior derecha el año 1987.

Muchos han identificado esta pista como una referencia a Five Nights at Freddy's, una franquicia de terror muy popular de la modernidad. ¿La razón? Este año es memorable en el lore del juego, pues fue cuando ocurrió la Mordida del '87, cuando en Freddy Fazbear's Pizza un animatrónico mordió violentamente a una persona.

Esto, aunado al televisor que se muestra en el corto avance, ha hecho pensar a los fans que el animatrónico Freddy o sus amigos podrían ser los nuevos asesinos que aparecerán en Dead by Daylight.

Sin embargo, hay una teoría que tiene más fuerza, la cual apunta que en realidad sería la franquicia Hellraiser la próxima que colaborará con Dead by Daylight. Una de las razones es precisamente el año 1987, pues es cuando debutó la película Hellraiser, basada en la novela The Hellbound Heart, que apareció un año antes.

Debido a lo anterior, los fans creen que Pinhead, personaje icónico del género que apareció en esta película, sería el nuevo asesino de Dead by Daylight. Esto por fin cumpliría el deseo de los fans de ver a este personaje, que ha sido muy pedido debido en parte a la figura que representa en la cultura popular.

Hay más pistas que indican que Pinhead sería el nuevo personaje en camino a Dead by Daylight. Antes de compartir el teaser de la televisión, la desarrolladora y distribuidora reveló algunas imágenes en las que se encuentran ocultas diversas letras. De acuerdo con algunos usuarios, se ha descubierto que todas las letras al ordenarse formarían "Hellraise", en clara referencia a la película. En una incluso se muestra la letra "E" como un pin en una galería de tiro, la cual sería otra referencia a Pinhead.

Como te comentamos, hasta el momento Behaviour Interactive no ha compartido el anuncio oficial, sino sólo pistas, por lo que tendremos que esperar para conocer la identidad del nuevo personaje. Aún no hay fecha para el arribo o la revelación de este nuevo personaje. Te mantendremos informado.

nope, its much more likely to be hellraiser, the sound files spell out hell, the letters we got spelled out raise, and the movie released in 1987